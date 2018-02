Villa Rufolo, spostato l’incontro-confronto con le guide turistiche e gli operatori del settore

Villa Rufolo, incontro-confronto con le guide turistiche e gli operatori del settore spostato a martedì 6 marzo

L’incontro-confronto previsto per lunedì 26 febbraio in Villa Rufolo con le guide turistiche della Regione Campania è stato annullato.

Le previsioni meteo allarmanti e le numerose richieste di differimento da parte dei partecipanti, hanno indotto la Direzione di Villa Rufolo a differire l’appuntamento a martedì 6 marzo 2018 con le stesse modalità e orari. “In diversi ci hanno chiamato per sollecitare un differimento; a preoccupare in particolare i partecipanti è la percorribilità delle strade di accesso a Ravello – riferisce il direttore Secondo Amalfitano – abbiamo ritenuto saggio e opportuno spostare a martedì 6 marzo i due gruppi previsti per le ore 10 e 15. È un appuntamento importante per la crescita reciproca e il miglioramento della nostra offerta turistica e culturale, sarebbe stato un peccato non dare la possibilità ai tanti che avevano dato adesione”.

Riaperti anche i termini per nuove adesioni; gli interessati potranno inviare il modello di iscrizione secondo le indicazioni ricavabili dal sito ufficiale al link:

http://villarufolo.com/villa- rufolo-la-scoperta-continua- incontro-confronto-con-le- guide-turistiche-e-gli- operatori-del-settore/