Vietri sul Mare: in vendita la Villa La Pergola. Ecco il costo dello stabile

E’ ufficialmente in vendita lo stabile di lusso La Pergola, villa ed ex ristorante ubicato a Vietri sul Mare proprio sulla Statale 163 Amalfitana. Una delle strutture tra le più suggestive della Costiera Amalfitana e non solo per la straordinaria vista mare che si allunga verso Salerno e fin giù a Perdifumo. Ma soprattutto per la sua posizione strategica a ridosso della statale ed a pochi chilometri dal capoluogo di provincia, dall’uscita autostradale di Vietri e da Cetara.

Che quel complesso, ormai chiuso da tempi immemorabili, sia in vendita, Lo si apprende dal sito subito.it su cui l’agenzia che ha il mandato di vendita (Mondo Casa Immobiliare di Casalnuovo) ha inserito l’inserzione.

amalfinotizie