Vico Lab, esposizione degli artisti vicani

SPAZIAR(T)E

Muoversi, estendersi in un grande spazio abbracciando vari settori della creatività.

Lo spazio è tra noi, ci appartiene e ci identifica: il Palazzo di Città.

I contenuti li metteranno i creativi che si avvicenderanno.

Focus della mostra: la risposta al bisogno generalizzato di luoghi di cultura dove aggregare persone per far conoscere e valorizzare il nostro patrimonio.

I week end saranno allietati da musica dal vivo ed inoltre saranno aperti il museo archeologico e quello del cinema anche con visite guidate.

Un appuntamento da non mancare dal 2 Marzo 2018 al 1 Aprile 2018 nel palazzo di città ( vecchia casa comunale ).

Espongono gli artisti:

Amè

Gino Aiello

Antonio Alvino

Lello Bavenni

Colomba Buonocore

Sergio Buonocore

Rosanna Candido

Antonio Caranno

Apollonia Cilento

Immacolata Cinque

Bruno de Gennaro

Gianpaolo Domestico

Gioacchino Gargiulo

Domenico Lenguito

Giovanni Manganaro

Vincenzo Massa

Domenico Morra

Nietta Mosca

Saul

Rubén Staiano

Serena Staiano

Raffaele Starace

Salvatore Terracciano

Pasquale Tommolillo

Frenk Tortora

Mariateresa V. Vitiello

Liliana Volpe