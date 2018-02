Vico Equense. Torna “Pizza a Vico” con la terza edizione: ufficializzate le pizzerie partecipanti

Vico Equense. Dopo i successi delle edizioni precedenti torna anche quest’anno un evento che caratterizza gli appuntamenti di primavera: “Pizza a Vico”. Un piatto che è il marchio d’identità più forte per la Città di Vico Equense e i pizzaioli sono i custodi di questa tradizione.

La terza edizione, con il patrocinio del Comune, è in programma per il 15 -16 e 17 aprile 2018. Dopo le date, ufficializzato anche l’elenco delle pizzerie partecipanti: Al Buco, All’Angolo, da Cardone, il Casale del Golfo, il Cavallino, Cerasè, il Covo del Buongustaio, Cuore di Pizza, Pizza a Metro, da Franco, da Giovanni, Frate Cosimo, da Gighetto, La Piazzetta, Ma che Bontà, Momenti di Gusto, Mordi e Fuggi, L’Oasi, Saporì, Pizza Taxi, Terra Mia, Tigabelas, Titos e Torre Ferano.

Con questa nuova edizione si continua sul percorso delineato per la valorizzazione e tutela delle produzioni locali e il miglioramento della qualità turistica ristorativa della Città. La festa si terrà come sempre nel centro cittadino di Vico Equense, chiuso per l’occasione al traffico veicolare e si articolerà in tre serate dedicate interamente all’arte dei pizzaioli locali.

L’incasso sarà totalmente devoluto in beneficenza. A corollario della manifestazione, realizzazioni casearie e degustazioni, momenti d’intrattenimento musicale, animazione e laboratori creativi per i più piccoli.