Vico Equense Tari ridotta. Maurizio Cinque “Nostra proposta, ma si può fare di più” VIDEO

Vico Equense. Tari ridotta per la proposta delle opposizioni fatta ancora prima che l’amministrazione di Andrea Buonocore fosse in carica, ma su un programma articolato e dettagliato a dirlo è Maurizio Cinque, candidato sindaco e ora capogruppo di opposizione per soli 30 voti dopo una votazione contestata e velenosa ora attenzionata dalla magistratura con le accuse di falso al segretario comunale “Faceva parte del nostro programma elettorale e non può non farci piacere che sia stato applicato, ma solo in parte, dall’attuale amministrazione. Si può fare di più. Al proposito facemmo anche una petizione” Cinque ha poi pubblicato un post sui social network e sul suo profilo personale di Facebook SPAZZATURA 2018….tariffa DIMINUITA in media di 10/20 Euro. IL NOSTRO SFORZO É STATO PREMIATO!! migliaia di cittadini che firmarono la petizione ascoltati!! SI PUO FARE ANCORA DI PIU!!! Bene l’amministrazione ……adesso strada verso Tariffa Puntuale,autocompostaggio domestico e nuovo appalto 2019 nei tempi giusti senza proroghe….#SIpuòRIDURREancora…..