Vico Equense ordinanza choc contro il Casale del Golfo. La bellissima struttura della famiglia Cilento ha avuto un provvedimento di sospensione dall’attività. Pubblichiamo Ordinanza completa per il Casale Vico Equense. Si specifica che l’ordinanza ha per oggetto il divieto di attività ricettiva per i 24 posti letto, ma non compromette l’attività agrituristica e nella parte ristorativa. D’altra parte è scritto nell’ordinanza completa che abbiamo pubblicato. Ci dispiace davvero per questa attività che è una delle migliori della Penisola Sorrentina , un posto che non è secondo ad attività di Sorrento. Speriamo che il Tar di Napoli Campania gli dia ragione.