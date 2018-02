Vico Equense, lavori rete idrica: lunedì mancherà l’acqua in diverse zone

Disagi in alcune zone di Vico Equense, lunedì prossimo. La Gori, infatti, ha appena reso noto che a causa di alcuni lavori alla rete idrica, in diverse aree del comune della Penisola Sorrentina mancherà l’acqua. In particolare, lunedì 12 febbraio, dalle ore 18,00 alle ore 06,00 del mattino successivo, mancherà l’acqua nelle seguenti strade:

via Casa Apuzzo, via Casa Cafiero, via Raffaele Bosco, via Casa Nocillo, via Paradiso, via Fontanette, via Gradoni, via Sopra la Montagna, via Ticciano, via Sibilla, via Cuccurullo, via Ferraria, via Campidoglio, via Veterina, via Lavinola e via Badessa.