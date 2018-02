Vico Equense, interventi urgenti di ripristini stradali: interdetta via R. Bosco

Il Responsabile del Servizio Manutenzione e Territorio del Comune di Vico Equense ha comunicato la necessità di urgenti interventi di ripristini stradali su lavori effettuati dalla GORI, l’esecuzione del rifacimento della pavimentazione lungo la via Raffaele Bosco, da piazza san Giovanni Battista (fraz. Massaquano) a piazzetta S. Andrea (fraz. S. Andrea), ed ha richiesto l’emissione di apposita ordinanza di modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale.

Il Comune, per consentire l’esecuzione dei predetti lavori, soprattutto per evidenti ragioni di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ha deciso quanto segue:

NEI GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2018 dalle 08.45 alle 12.45 e dalle 13:45 alle 17:30;

a) E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO ED IL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA.

Alla società GORI S.p.A., in qualità di committente e alla Società Cooperativa Edil Zapa in qualità di ditta incaricata dei lavori è fatto obbligo di provvedere all’installazione della prescritta segnaletica nel rispetto di quanto disposto dal C.d.S. con utilizzo di lanterne semaforiche e/o movieri, secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Territorio dell’Ente.