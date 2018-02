Vico Equense. Domani scuole aperte. Il Sindaco: “L’Emergenza è stata gestita in maniera impeccabile dalla nostra protezione civile”

Vico Equense. La Protezione Civile sarà operativa anche stanotte con lo spargimento di sale sulle strade di Moiano, Preazzano, Arola e Santa Maria del Castello.

Rientro alla normalità e scuole aperte domani mercoledì 28 febbraio a Vico Equense. Lo ha deciso l’amministrazione comunale dopo aver effettuato sopralluoghi in tutta la città con le strade ormai perfettamente asciutte e percorribili. Anche alla luce degli ultimi bollettini della Protezione Civile, che escludono possibili nevicate significative nelle prossime ore.

“L’emergenza – spiega il Sindaco Andrea Buonocore – è stata gestita in maniera impeccabile dalla nostra protezione civile, in piena attività per ridurre al minimo i disagi su tutto il territorio già alle sei del mattino. Uomini e mezzi, – aggiunge Buonocore – hanno ripulito le strade in poche ore. Alle 10 i disagi erano ridotti al minimo, con le corse dell’EAV riprese, fermata a Moiano per circolare sinistra e Arola per quella destra. Anche le strade del monte Faito sono state ripulite con lo spazzaneve, nonostante non fosse di nostra competenza.

E una pattuglia della polizia municipale adesso presidia l’ex statale 269, attualmente chiusa. Un gioco di squadra, tra me e il Comandante dei vigili urbani Ferdinando De Martino, ci ha permesso di non farci trovare impreparati, a differenza degli altri Comuni della penisola sorrentina che hanno emesso le ordinanze di chiusura delle scuole solo questa mattina. Per domani è previsto cielo poco nuvoloso con velature dal pomeriggio e con tendenza della nuvolosità in serata. Le temperature saranno pressoché stazionarie su valori decisamente inferiori a quelli medi del periodo. Potrebbero esserci – continua il Sindaco Buonocore – delle gelate notturne, per questo abbiamo attivato la protezione civile, che sarà operativa anche stanotte con lo spargimento di sale sulle strade di Moiano, Preazzano, Arola e Santa Maria del Castello”, conclude il Sindaco Andrea Buonocore.

Possibili disagi in fatto di erogazione idrica a partire da stasera alle 21.30, e fino alle 6 di domattina 28 febbraio. A renderlo noto è la Gori. Il flusso idrico verrà chiuso al fine di preservare le infrastrutture dai possibili danni conseguenti ai forti abbassamenti della temperatura in corso, soprattutto vista la proroga da parte della protezione civile dell’allerta meteo per gelate.