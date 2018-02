Vico Equense. Il Comitato “Vico Equense senza barriere” ha concluso con successo l’iniziativa per la realizzazione di un piano per “l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Vico Equense. Il Comitato “Vico Equense senza barriere” ha concluso con successo l’iniziativa di sensibilizzazione e di adesione alla proposta di realizzazione nella nostra città un piano per “l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche e la predisposizione di interventi ed azioni conseguenti, nonché per la rimozione degli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità, la piena e funzionale partecipazione alla vita pubblica”.

I circa 2.935 cittadini firmatari hanno dato, peraltro, il loro contributo segnalando una molteplicità di situazioni difficili e rischiose che bisogna richiedere l’attenzione del Sindaco e degli amministratori.

Il Comitato “Vico Equense senza barriere” prende atto di una forte esigenza della cittadinanza ed è grato della partecipazione dei cittadini di Vico Equense. Nel contempo, è consapevole di dover vigilare e operare per realizzare gli obiettivi nel rispetto delle volontà espresse.

A tal fine, il Comitato, con la rappresentante dott.ssa Tiziana Barba, chiede idonea udienza per essere ascoltato in seduta pubblica ovvero un incontro con il Sindaco, per sollecitare l’intervento su tale questione di interesse rilevante e finalizzato, in ogni caso, alla realizzazione delle richieste oggetto della petizione popolare.

Appare doveroso, in un’ottica di trasparenza amministrativa, precisare che il suddetto Comitato “Vico Equense senza barriere” è nato a luglio 2016 dalla precisa e ferma volontà di alcuni cittadini corroborata inoltre, dallo spunto di analoghe iniziative sorte e conclusesi positivamente in altri comuni della Penisola Sorrentina e sul territorio nazionale.

Ha sinora operato autonomamente, senza avvalersi di collaborazione di partiti e/o associazioni e/o commissioni locali, pubblicizzando le varie sui social ed, in particolare, sulla pagina Facebook “Vico Equense senza barriere”.

Il Comitato “Vico Equense senza barriere”, invero, è nato e tuttora rispetta le sue origini, come movimento apartitico, formato da singoli cittadini che vivono direttamente e quotidianamente le difficoltà e le condizioni menomanti della disabilità.

Crede fermamente nella possibilità di un dialogo aperto con le istituzioni, onde costruire insieme una città accessibile a tutti nella totale libertà di movimento di ogni persona, sia cittadina di Vico sia turista che si trovi a visitare il nostro paese.

Le firme raccolte sono state consegnate la settimana scorsa all’ufficio del Protocollo comunale, con un ulteriore elenco di 1.620 firme, per un totale di 2.335 firme raccolte dal 23/09/2017 al 31/01/2018, ad integraIone delle 715 firme raccolte per la proposta PEBA.