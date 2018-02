Vico Equense. Bilancio di previsione, la Giunta comunale approva lo schema

Vico Equense. La giunta del Comune di Vico Equense ha approvato ieri il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020. Ora il consiglio comunale, dopo il parere dei revisori dei conti, potrà approvare il documento economico nei termini previsti dalla legge, il 28 febbraio 2018.

Nonostante i tagli dei trasferimenti statali. nell’attuale previsionale sono state coperte tutte le spese fisse, obbligatorie e per contratti, dando continuità ai servizi offerti. In particolare per quanto riguarda le principali entrate, Imu, Tasi e Tari, le relative tariffe e aliquote in sintesi prevedono: Imu, confermate le aliquote in vigore nel 2017. Tari, copertura totale dei costi del servizio, con modeste variazioni alle tariffe del 2017. Tasi, convalidate le aliquote in vigore nel 2017.

Invariate restano tutti gli altri tributi e imposte locali quali: Pubblicità, affissioni, canone occupazione suolo pubblico, compartecipazione servizi di mensa scolastica e trasporto. Approvato anche il documento unico di programmazione 2018/2020 (DUP) con delibera a parte.