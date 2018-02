Vico Equense. Allerta meteo, sospensione idrica notturna

Vico Equense. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo per gelate e temperature in diminuzione a giovedì 1 marzo.

Pertanto, nell’ambito delle attività messe in campo per preservare le infrastrutture idriche dai possibili danni conseguenti ai forti abbassamenti delle temperature delle prossime ore, la GORI informa che verrà effettuata una chiusura del flusso idrico dalle ore 21:30 di stasera, fino alle ore 06:00 di domani, giovedì 1 marzo, in otto comuni compreso Vico Equense. Rubinetti chiusi in località Moiano (compreso Via R. Bosco dal bivio Faito al bivio Patierno); Patierno; Ticciano, Preazzano; Località Gradoni; Santa Maria del Castello; Arola; Località Lavinola; Marina di Vico e Seiano.

Si fa presente, inoltre, che nella sezione Video del sito www.goriacqua.com e sul canale Youtube “GORI spa” è presente un video-tutorial utile per la protezione dei misuratori dal gelo.