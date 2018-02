Vette sempre più alte per il Centro Addestramento Ginnasti Penisola Sorrentina di Rossana De Martino

Successo dopo successo per Rossana De Martino e le sue brillanti atlete del CAG (Centro Addestramento Ginnasti) Penisola Sorrentina, bambine e adolescenti che hanno scelto di dedicarsi alla ginnastica artistica, disciplina antica e nobile, la regina degli sport, che richiede forza, coordinazione, elevata mobilità articolare, al prezzo di allenamenti lunghi e continui, ma che è anche una disciplina democratica, che può essere praticata da entrambi i sessi e a qualunque età (persino i genitori del CAG Penisola Sorrentinasi esibiscono nei saggi, divertendosi come matti), e può produrre spettacoli emozionanti di funambolesche acrobazie . Rossana, che è tecnico federale, preparatore fisico, giudice di secondo grado ginnastica maschile e femminile, spiega: “la ginnastica artistica non è soltanto uno sport o un’attività fisica, ma una passione totalitaria e uno stile di vita, capace di coordinare corpo e mente, riuscendo a far emergere la parte migliore che c’è in ognuno, quella che sa cadere e rialzarsi, competere con se stessi e sacrificarsi per un obiettivo o un ideale”. In questo suo momento d’oro, il CAG Penisola Sorrentina di Rossana De Martino registra due grandi traguardi: il successo nei recenti campionati regionali allieve Gold di Artistica femminile, e il primo posto alla Gymnaestrada nazionale, la manifestazione della Federginnastica, per la prima volta gemellata con il suggestivo Carnevale di Fano, nella forma di Gymnaestrada mascherata, un evento sportivo e folkloristico al tempo stesso. Con l’ottima organizzazione della Società Ginnastica Olimpia Cuccurano e dell’Ente Carnevalesca di Fano, dopo un riuscitissimo flash mob contro la violenza sulle donne, la manifestazione si è calata nello spirito della “Ginnastica per tutti” voluta dalla Federazione internazionale e del quale il compianto Giorgio Garufi fu autorevole fautore. Durante il Carnevale di Fano si sono così esibiti gruppi di ginnasti di diverse regioni d’Italia per contendersi il I° Trofeo Nazionale Creatività, sotto gli occhi del Presidente federale Gherardo Tecchi, del Team manager Fabio Gaggioli, della Direttirice tecnica nazionale Emiliana Polini e del suo collaboratore Pietro Natalicchio. Alla fine il trofeo è andato proprio al Club di Meta di Sorrento diretto da Rossana De Martino con verdetto unanime della giuria mista composta da autorità locali, rappresentanti dell’Ente Carnevalesca, della Federazione Ginnastica d’Italia e della Federazione Ginnastica di Cuba. Prima di ciò, il successo nei campionati regionali allieve Gold di Artistica femminile domenica 4 febbraio 2018: nei locali del centro di ginnastica “Stabia”, in Castellammare di Stabia, Flavia Satelliti, allieva del CAG, classe 2008, residente a Piano di Sorrento, è salita sul podio qualificandosi al primo posto. La Satellite sta raggiungendo vette alte, partecipa con impegno e costanza alle attività proposte dalla F.G.I.(Federazione Ginnastica d’Italia) distinguendosi nel settore “Gold”, rivolto a chi aspira all’attività di alto livello, per intenderci per le gare nazionali. Accanto a lei, Rossana Ercolano, otto anni, è risultata terza classificata tra le allieve 1 fascia A1, ed é stata convocata anche lei nel gruppo sportivo Gold Campania. La disinvoltura e competenza di queste giovani atlete si deve anche ai validi insegnamenti da parte della campionessa Vanessa Ferrari di cui hanno fatto tesoro questa estate. La piccola grande Vanessa Ferrari, 26 anni, 146 cm di altezza e chilometri di grinta interiore, campionessa olimpionica di ginnastica artistica, è stata infatti a Sorrento per due giorni, il 5 e 6 agosto 2017, per uno stage tecnico di ginnastica artistica a favore delle allieve di Rossana, dal nome “La ginnastica artistica dagli occhi di una campionessa”. Capitano della Nazionale italiana di ginnastica artistica, la bresciana Ferrari è stata la prima “azzurra” a conquistare la medaglia d’oro nel concorso generale individuale ai Campionati mondiali di ginnastica artistica del 2006, a soli 16 anni. Il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) le conferì lo stesso anno per questa storica vittoria il “Collare d’oro”, e l’anno dopo a soli 17 anni venne nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, su iniziativa del Presidente della Repubblica. Vanessa rappresenta una guida e un esempio per le ginnaste della Penisola sorrentina, che durante lo stage hanno appreso veramente tanto da questa giovane campionessa. Chiamata “la farfalla di Orzinuovi”, per la sua leggiadria, sul palco come nella vita, e “la Cannibale”, perché, come racconta lei stessa, è insaziabile di medaglie e successi (nella sua carriera ha collezionato 5 medaglie mondiali e 10 medaglie europee e un’infinità di riconoscimenti e piazzamenti ragguardevoli), Vanessa è famosa per essere stata la prima ginnasta italiana a eseguire lo “Tsukahara avvitato” o “Silivas”, un doppio salto indietro raccolto con doppio avvitamento, di grande impatto acrobatico, e per tanti record conseguiti: per esempio, è l’unica ginnasta italiana della storia ad aver partecipato a tre edizioni dei giochi olimpici (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016), e a Tokio nel 2020 conta di essere alla sua quarta Olimpiade. Nel 2005 ai Giochi del Mediterraneo ha vinto la medaglia d’oro in tutte le specialità di ginnastica artistica, tranne un argento alle parallele asimmetriche; con la partecipazione e le vittorie ottenute nell’edizione del 2013 è diventata l’atleta italiana più vincente nella storia di questa competizione, in quanto detentrice di otto medaglie d’oro. A livello nazionale detiene 22 titoli (7 nel concorso generale) ai campionati assoluti, e 11 scudetti vinti con la squadra Brixia Brescia nel Campionato di Serie A1. Nonostante i problemi con i tendini di Achille (è stata operata ad entrambi gli arti), la Ferrari tiene duro, forte di una passione nata sin da bambina, quando al papà italiano e la mamma bulgara, gestori di un bar, chiese a 6 anni di praticare ginnastica artistica. Stessa passione che mostrano le allieve ndel CAG, emergendo gara dopo gara. Grande soddisfazione per Rossana De Martino, che con orgoglio, dichiara “La bimba più forte della Campania, Flavia Satelliti, si allena a Meta, nella palestra del Liceo Virgilio Marone messa a disposizione dalla D.S Prof.ssa Immacolata Arpino per gli allenamenti che si svolgono quotidianamente, durante le ore pomeridiane e serali. Flavia è stata inserita nel gruppo Gold Campania ed è monitorata dalla nostra Federazione che crede in lei e già la immagina ginnasta senior di livello. Ringrazio il sindaco di Meta, Tito, che ci supporta e ci sostiene, il Presidente federale del comitato regionale Campania, Aldo Castaldo, e il direttore tecnico, Ciro Miriani, che credono profondamente nel nostro operato. Gli ultimi successi proseguono una serie di traguardi ragguardevoli raggiunti dal gruppo di Rossana per una piccola realtà di provincia, come la qualificazione ai campionati italiani federali e la partecipazione (con ottime postazioni) al campionato di serie C che è una competizione agonistica dura e prestigiosa aperta solo alle ginnaste da 8 a 12 anni, e prevede prestazioni di grande destrezza tecnica ed acrobatica ai 4 attrezzi (parallele asimmetriche, corpo libero, trave alta e volteggio). Tra le tante soddisfazioni collezionate dall’ADS in anni di impegno, sacrificio e crescita, anche la partecipazione al programma tv “Italia’s got Talent” con un gruppo acrobatico di 54 persone , giovani ginnasti assieme ai propri genitori.

Carlo Alfaro