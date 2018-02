Va ko il Sant’Agnello contro un San Vito Positano all’inglese

Due gol per tempo decidono un derby sentito ma giocato su un campo pesante

Redazione – Una gara ed un derby tra due squadre che avevano bisogno di punti, ma alla fine un San Vito Positano all’inglese con due gol per tempo che lo decide ed il Sant’Agnello va ko.

Non è stata una partita molto spettacolare ma da parte dei giallorossi concreta poiché hanno saputo sfruttare le occasioni capitate sia con Porzio che con Squitieri, da parte biancazzurra se la si è giocata senza avere timori reverenziali, anche spostando di qualche metro in avanti Serrapica per dare fantasia e tattica di più al settore avanzato.

Le occasioni non sono state molte, ma da parte giallorossa si è vista qualcosa in più perché si è cercato di creare qualche azione pericolosa (finalizzate una per tempo da Vallefuoco) che ha messo non poco in difficoltà la retroguardia santanellese che ha cercato, per quel che poteva, di chiudere i varchi quanto più possibile. Un Sant’Agnello che imbastiva delle buone trame ma poi quando era il momento opportuno si perdeva nei 16 metri finali, ma nonostante questo ha cercato di impensierire la retroguardia giallorossa e Belviso con Lauro, Gargiulo ed anche i nuovi innesti come Vacca e Marino G. Ma la squadra positanese dopo l’arrivo del nuovo allenatore ha cambiato volto, ed anche con i nuovi innesti del mercato, ha trovato quasi la quadra e sta ora cercando di tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Quello che vorrebbe cercare di mettere in atto la squadra di mister Nardo che purtroppo fino a questo momento sta cercando di attuare specialmente durante la settimana, ma i risultati fino ad ora non gli danno ragione. Come l’hanno dato in questo derby delle due costiere al San Vito che con Porzio nel primo tempo ha messo nel sacco il gol dell’1-0, quando è stato imbeccato da un lancio lungo che non è stato ben valutato dal difensore santenellese e così l’attaccante si è accentrato ed ha trafitto Stinga a fil di palo. Poi il raddoppio è avvenuto nella ripresa con Squitieri che rifiniva con un piatto, quasi dal dischetto, un’azione ben orchestrata dalla fascia.

Per la squadra del presidente onorario Cecchi Paone che era presente alla gara, un sospiro di sollievo che porta fuori dalla zona rossa, mentre per la squadra del presidente Negri la strada della risalita si fa sempre più irta. E nel weekend i positanesi saranno di scena a Nola in un incontro alquanto difficile, mentre il Sant’Agnello in casa giocherà contro il Valdiano che sarà orfano, con ogni probabilità, dei due squalificati nella gara contro il Costa d’Amalfi.

CAMPIONATO ECCELLENZA CAMPANIA 2017-18 – GIRONE B – 23^ GIORNATA – 8^ RITORNO

SAN VITO POSITANO – SANT’AGNELLO 2-0

Goals: pt Porzio, st Squitieri.

SAN VITO POSITANO: Belviso, Marino M, Amita, Banco, Vallefuoco, Squitieri, Natino, Esposito, Longobardi, Di Ruocco, Porzio.

A disp: Di Leva, D’Alesio, Del Sorbo, Langella, Ruocco, Buondonno, Rapicano. Allen: Attanasio.

SANT’AGNELLO: Stinga, Perna, De Stefano, Veniero, Cappiello, Palladino, Nocerino, Gargiulo, Lauro, Serrapica, Santoro.

A disp: Zurino, Di Giulio Cesare, Carrano, Vanacore, Ferro, Vacca, Marino G. Allen: Nardo.

Arbitro: Gennaro Decimo di Napoli.

Assistenti: Francesco Di Tommaso (Agropoli) – Francesco Cerbone (Frattamaggiore).

Note: giornata nuvolosa, erba naturale pessima, spettatori 100 circa.

