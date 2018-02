Un uomo di Praiano in coma in seguito ad una caduta. A Maiori l’ambulanza bloccata da sbarra al porto

Praiano, Costiera amalfitana. Nella tarda mattinata di oggi, un cinquantenne di Praiano, a seguito di una caduta nella sua abitazione, per cause ancora da accertare, ha riportato un forte trauma cranico.

Sul posto l’ ambulanza del 118, che ha trasportato il malcapitato in codice rosso, prima, al plesso ospedaliero Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello per i primi accertamenti, ma visto il quadro clinico molto grave è poi stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale “Ruggi” Salerno, in eliambulanza dal porto di Maiori, dopo non poche difficoltà dell’ambulanza, di accedervi a causa della chiusura della sbarra che regola l’accesso al porto stesso. E’ dovuta intervenire una persona del luogo, che provocando danni alla sbarra, ha permesso all’ambulanza di raggiungere l’elicottero. L’uomo è in attesa di un possibile, delicato intervento. Una vera e propria odissea, ma non era meglio portarlo subito a Salerno o a Sorrento che è più vicino come plesso ospedaliero?