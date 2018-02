Trovato allevamento di gatti norvegesi gli esemplari denutriti e malati 51 animali sotto sequestro

Il Mattino-24 Febbraio 2018

SALERNO – Cinquantuno esemplari di gatti delle foreste norvegesi sono stati messi in salvo dai carabinieri della forestale della stazione di Cava de’ Tirreni e dal Nucleo Cities di Salerno con la collaborazione dei veterinari dell’Asl. Erano di proprietà di un allevatore, che risultava anche iscritto all’Associazione nazionale felini italiana, di Nocera Inferiore. L’uomo li custodiva in violazione di tutte le norme basilari di igiene e cura degli animali in una ex palestra di sua proprietà. Gli esemplari sono risultati denutriti e affetti da dermatiti e retiniti, ed erano in condizioni di soffrire il freddo. Molti, inotlre, non risultavano marcati – come prevede la lagge per i felini destinati alla vendita-.

Gli animali sono stati affidati all’Anfi di Napoli, tutti eccetto due esemplari che avevano partorito da circa quindici giorni e, insieme ai loro otto cuccioli, sono stati presi in custodia dai veterinari Asl.