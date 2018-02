Trionfo di “L’Espace Blanc” del Marone di Meta al Festival Internazionale del Teatro Francofono a Napoli

Applausi scroscianti con il pubblico in lacrime e in piedi hanno decretato il trionfo per “L’Espace Blanc” del Marone di Meta al Festival Internazionale del Teatro Francofono a Napoli. Un’esperienza straordinaria questa per gli allievi del Liceo Classico Publio Virgilio Marone della cittadina della Costa di Sorrento, apprezzata in uno dei festival più importanti del mondo per il teatro in lingua francese.

Il Liceo Publio Virgilio Marone di Meta partecipa per la prima volta ad una rassegna internazionale di teatro francofono con gli allievi dell’ Atelier Théâtre PVM in scena con “L’Espace Blanc”, creazione collettiva sul tema dell’immigrazione.

Ecco una scheda informativa sulla Rassegna

Francofil Festival Théâtre

Napoli 24 febbraio – 1 marzo 2018

Festival internazionale di teatro in lingua francese – XXIII edizione

Questo evento, che nasce come festival liceale francofono, si inserisce nell’ambito di una rete internazionale ArtDraLa (www.artdrala.eu) di arte drammatica in lingua straniera.

Il Francofil Festival Théâtre di Napoli viene organizzato annualmente dall’ Associazione Culturale Italo-Francese FRANCOFIL con sede all’Istituto francese costituiuta da un’équipe di docenti napoletani impegnati nella promozione della lingua e della cultura francese e francofona, in collaborazione con l’Institut français NAPOLI.