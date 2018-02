Il Tramonti vince e si impone in una partita sofferta al San Felice contro il Vignale. La squadra allenata da Raffaele Apicella ha infatti condotto il gioco con efficacia, nonostante il maggior tasso fisico della formazione di San Cipriano Picentino. I gialloverdi partono a bomba, infatti dopo un minuto Luca Buonocore dalla sinistra imbecca capitan Giordano, che serve in area Napodano che non sbaglia, ma l’arbitro Pisacane di Castellammare nega la gioia del gol, vedendo i giocatori in posizione di offside. Cinque minuti dopo il Vignale conquista una punizione da circa venti metri dalla porta, che Moscariello batte con violenza, ma è respinta con prontezza da D’Antuono: il portiere tramontano viene chiamato al doppio intervento sulla ribattuta di Procida, poi la difesa si arrocca e spazza sul tiro di Somma.

La partita man mano che corre il cronometro si fa sempre più vivace, ma al 12’ i rosanero si aggiudicano un altro calcio di punizione, in questo frangente vicino alla linea di fondo dalla destra. Moscariello lancia in area e sulla palla si avventa Somma, che però spara alto di destro. Quattro minuti dopo il Tramonti risponde con Nicola Giordano, che dalla sinistra tenta di innescare Buonocore, ma manca il guizzo finale. Un’altra bella azione prodotta dai padroni di casa è al 22’, quando Napodano riesce a sfilarsi da due avversari passa a capitan Giordano, che serve di prima Napodano ma l’azione termina con un pallonetto a scavalcare la traversa, con Bufano battuto. Il Tramonti tiene campo e al 31’ Napodano dal vertice dell’area prova una soluzione in diagonale, ma è troppo debole. La squadra picentina invece riesce a rendersi pericolosa solo da palla ferma, al 37’ c’è ancora Moscariello in seconda battuta per Viscido, con il terzino che spedisce il pallone abbondantemente fuori dallo specchio. Il primo tempo termina con il risultato fermo sullo zero a zero.

La seconda frazione inizia con un Vignale dal piglio aggressivo, che dopo un minuto di gioco riesce ad innescare Somma che si invola verso l’area del Tramonti e calcia dal limite, ma la palla e bloccata in tuffo da D’Antuono. I gialloverdi tuttavia non si fanno dominare dagli avversari, al 50’ su calcio d’angolo Lamberti spinge in area Della Pietra su calcio d’angolo, poi due minuti dopo su calcio di punizione Di Paolo imbecca chirurgicamente Passaro di testa, ma Bufano c’è. La formazione di casa tiene il pallino e manovra lestamente, al 59’ Vissicchio tenta di servire Buonocore, ma il pallone è telefonato per il portiere del Vignale. Un minuto dopo c’è il vantaggio del Tramonti con una bella azione corale: D’Amato crossa per Luca Buonocore, che si divincola con agilità da Camorani e serve Napodano che finalizza il tap-in vincente.

La rete galvanizza i gialloverdi che nel giro dei due minuti successivi mettono a segno due occasioni, prima con Lupo che ci prova dalla distanza e poi ancora con Luca Buonocore (63’) che scavalca Bufano (poi a terra), serve di prima Napodano, ma tra lui e la porta sguarnita si frappongono prima Lamberti e poi Bisogno. Al 70’ Giunchiglia e Buonocore scambiano di prima e si portano in area, ma il tiro di quest’ultimo è bloccato senza problemi dall’estremo difensore ospite. Cinque minuti dopo il Vignale si porta avanti con un lancio di Moscariello, da lui passano tutte le giocate e serve Tolino, il cui cross è intercettato da Marigliano. Il numero dieci picentino poi ci riprova su calcio piazzato dai trenta metri all’83’, ma la palla finisce alta sulla traversa. Il Vignale impegna la difesa gialloverde agli straordinari, il neo entrato Citro (85’) lanciato dalla mediana riesce a sfondare ed entrare in area, ma Amato lo mette fuori tempo e il tiro dell’attaccante ospite finisce fuori. Due minuti più tardi ci prova Napodano ad innescare il compagno di reparto Giunchiglia, ma il pallone è intercettato da Bufano. Gli ultimi minuti di partita sono di schermaglie e su questa condotta il fischietto di Castellammare manda tutti negli spogliatoi. Il Tramonti con questi tre punti rimane saldo alla propria posizione in classifica, battendo una formazione che negli ultimi tempi si è proposta come pretendente a disputare i playoff.

TABELLINO

Prima categoria Campania, Girone F – 20a giornata

San Felice – 17/2/2018, ore 15

S.C. ’85 Tramonti – Vignale Calcio 2009 1-0

Marcatore: 60′ Napodano

TRAMONTI: D’Antuono, Di Paolo (53′ Amato), D’Amato (70′ Campanile), Marigliano, Passaro, Vissicchio, Giordano Mat. (20′ Lupo), Della Pietra, Buonocore L. (75′ Arpino O.), Napodano, Giordano N. (66′ Giunchiglia) (A disp:. Lucibello, Giunchiglia, Amato, Lupo, Giordano F., Campanile, Arpino O.) All:. Raffaele Apicella

VIGNALE: Bufano, Lamberti (61′ Oliva), Viscido, Lutri, Camorani, Bisogno, Marantino, Procida, Somma (80′ Citro), Moscariello, Tolino (A disp:. Naddeo, Citro, Parisi, Oliva) All:. Manolo Rallo

Arbitro: Pisacane di Castellammare

Ammoniti: Della Pietra, Buonocore L., Lupo, Arpino O.; Bisogno, Moscariello

Note: pomeriggio sereno e freddo, circa 40 spettatori