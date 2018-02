Tramonti: quale Polmone Verde? Ecco come la salute (e le regole) vanno in fumo

Diverse segnalazioni sono giunte a Positanonews, circa la pratica di bruciare le sterpaglie, o potature da alberi o viti (e ci auguriamo che tra il materiale abbruciato ci siano solo le prime, se non si aggiunge plastica o quant’altro) fuori dagli orari consentiti dall’ordinanza sindacale, che indica come giorni per la bruciatura di materiale esclusivamente secco il martedì e il giovedì, dalle ore 9 alle ore 16.

Una prima questione è che nella pratica tale delibera non viene rispettata, né fatta rispettare, con disagi per chi involutamente deve subire i fastidiosi fumi nei pressi di zone abitate. Ma il fatto più scottante è questa pratica non fa bene alla salute, infatti la combustione di residui vegetali provoca diossine, benzene, monossido di carbonio e polveri sottili. Valide alternative sarebbero adottare la pratica cippatura, sminuzzando il legno, oppure far marcire i residui vegetali per creare del compost: in ogni caso, si deve affrontare il problema dal punto di vista culturale.