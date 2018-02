Tramonti, pareggio in rimonta con il Simone Fierro

Pareggio per il Tramonti in trasferta al Nuova Primavera di Bellizzi con il Simone Fierro. I gialloverdi, sotto di due reti nel primo tempo, ribaltano il risultato con una prestazione maiuscola nella seconda frazione di gioco, riuscendo a strappare un punto.

DOPPIO SVANTAGGIO – Le squadre in un primo tempo equilibrato sul piano del possesso palla, iniziano a sfoderare i primi colpi dal decimo minuto: De Concilis lanciato di fronte a D’Antuono infatti spreca una ghiottissima occasione. Il Tramonti risponde al 13′ con capitan Giordano e Luca Buonocore, infatti il primo lancia a rete il compagno ma il tiro da distanza ravvicinata e respinto dall’estremo difensore della Simone Fierro, poi reattivo sulla ribattuta di Nick Giordano. La formazione allenata da Giuseppe Bove impronta il gioco dagli esterni, al 16′ dalla destra arriva infatti una palla contesa in area da Kone e un difensore tramontano, l’arbitro vede contatto e concede la massima punizione, realizzata da Alfano. Il Tramonti accenna una reazione, ma i padroni di casa forzano il gioco sempre con la stessa trama. Gli arancioneri, alla mezz’ora di gioco raddoppiano con uno schema da calcio d’angolo, Bianco servito da De Concilis si propone con un traversone, che con qualche deviazione e toccando il palo interno si trasforma in gol. Il secondo colpo non spegne il morale della squadra ospite che dimostra di essere ancora in partita: allo scadere del primo tempo, Napodano calcia ad incrociare, ma Trapani si supera con una gran parata.

LA RIMONTA – Cambia volto il Tramonti con il ritorno in campo, salendo in cattedra con tutto il gruppo. I cambi di Mister Apicella ridanno linfa alla squadra, che guadagna campo e costringe gli avversari a fare fallo. I gialloverdi al minuto 67′ conquistano un calcio di punizione dal limite, Di Paolo calcia e la barriera in area respinge il tiro con le mani: rigore netto, battuto di gran potenza e precisione da Bomber Arpino, entrato in campo al 52′. Il Tramonti conduce le danze e nell’ultimo quarto d’ora schiaccia gli avversari nella propria metà campo, all’86’ arriva il secondo rombo di tuono di Ottavio Arpino: una palla respinta fuori area dopo il corner è calciata con una staffilata imprendibile per Trapani. L’arbitro concede ulteriori minuti di recupero, il Tramonti assedia l’area della Simone Fierro, con il suo portiere in grande spolvero anche su un tiro di Amato. L’unica azione dei padroni di casa in questo frangente è sui piedi di De Concilis sprecone. Il match si conclude sull’attacco dei giocatori in maglia gialloverde.

TABELLINO

Prima categoria Campania 2017/18, Girone F

21a giornata

Campo Sportivo “Nuova Primavera”, Bellizzi (SA) – 24/02/2018, ore 15

SIMONE FIERRO – S.C. ’85 TRAMONTI 2-2

Marcatori: 16′ rig. Alfano, 30′ Bianco, 67’rig., 86′ Arpino O.

SIMONE FIERRO: Trapani, Zoccoli, Punzi, Pepe (76′ Giordano), Bianco, Alfano, De Concilis, Di Gregorio, Salvati, Kone (52′ Stanzione), Falcone (62′ Di Cunzolo) (A disp:. Peluso, De Santis, Pellegrino, Giordano, Di Cunzolo, Stanzione) All: Giuseppe Bove

TRAMONTI: D’Antuono, Di Paolo (84′ Giordano F.), D’Amato (46′ Giunchiglia), Marigliano, Passaro, Lupo (52′ Arpino O.), Della Pietra (75′ Buonocore G.), Vissicchio, Buonocore L., Napodano (75′ Amato), Giordano N. (A disp:. Lucibello, Giunchiglia, Amato, Giordano F., Buonocore G., Arpino O.) All: Raffaele Apicella

Arbitro: Falcione di Battipaglia

Ammoniti: Falcone, Pepe, Giordano, Bianco; Giordano N.

Note: serata serena e umida, circa 20 spettatori. Recuperi: 1′ e 4′