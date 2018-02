Tramonti: brutto incidente sulla strada provinciale, all’altezza della frazione Novella

Brutte notizie giungono da Tramonti, c’è stato uno scontro tra una Seicento blu e un pullman della Sita sulla strada provinciale 2, nei pressi della frazione Novella. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, ma l’autista del bus e una donna, conducente del veicolo, sono stati trasportati da ambulanze del 118 in ospedale, ed ora si è in attesa della prognosi. Ennesimo caso in due giorni, in cui il fondo stradale in cattive condizioni e unito alla pioggia, diventa una combinazione micidiale per chi si mette al volante. Si attendono aggiornamenti.