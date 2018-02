Tramonti, incidente sulla provinciale: coinvolto pullman turistico diretto a Maiori e un furgone

Si è verificato un incidente questa mattina sulla strada Provinciale 2 Tramonti-Maiori. Coinvolti un pullman turistico che era diretto a Maiori per il gran finale del Carnevale e un furgone. L’impatto è stato abbastanza duro, ma non dovrebbero esserci feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso: ancora da accertare le cause dello scontro, anche se il manto stradale era bagnato per la pioggia.