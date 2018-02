Tramonti: altro tamponamento sulla provinciale, stavolta in pieno centro abitato

Una strada provinciale Tramonti-Maiori colabrodo, con il fondo stradale ormai usurato ai massimi livelli e privo di aderenza in caso di pioggia, sta mettendo a serio rischio gli automobilisti. Ultimo in ordine di tempo è un tamponamento in via Casa Vaccaro, nei pressi della stazione di servizio, tra una macchina e un camion: per fortuna nessuno si è fatto male e i conducenti si sono accordati sul sinistro. Due incidenti e un tamponamento nel giro di due giorni sono veramente troppi, ma aldilà dei proclami e delle promesse le istituzioni latitano e scaricano le responsabilità.