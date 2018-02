Torre del Greco. Cassonetti troppo lontani. Un 80enne non riesce a raggiungerli: multato per il sacchetto «fuori sede»

Torre del Greco. Multa da 400 euro per un 80enne scoperto a gettare rifiuti in Vesuviana fuori sede. Insorge il comitato di quartiere: «Cassonetti in salita e troppo lontani per gli anziani: sulla nettezza urbana tasse occulte e dubbi». Proteste nel popoloso rione a due passi dal centro storico: negli ultimi cinque giorni in quindici sono stati multati dai vigili urbani per aver conferito irregolarmente la spazzatura. Salatissimi i verbali che partono dai 50 euro ma nei casi più gravi arrivano anche a 400 euro. Com’è accaduto ad un pensionato di via Maresca: 80 anni, vedovo e con gravi difficoltà motorie, l’uomo non ce l’ha fatta a raggiungere a piedi il bidone e ha abbandonato il sacchetto sotto casa. In sua difesa sono scesi tutti i residenti della Vesuviana che giudicano i nuovi cassonetti di prossimità troppo lontani dalle abitazioni. «Sono a cento metri dalle case, giù a Vallelonga e sono in salita: non tutti ce la fanno a raggiungerli – spiega il presidente del comitato di quartiere Giuseppe Demino – Questo è un quartiere a dimensione familiare e le difficoltà oggettive che riguardano tanti cittadini, in particolare ultra80enni e ammalati, vanno tenute in considerazione. Per non parlare della sanzione da 400 euro che è un vero salasso: si ha il sospetto che sia diventata una tassa occulta». In verità i cassonetti di prossimità sono stati introdotti dall’amministrazione dell’ex sindaco Ciro Borriello proprio per favorire quelle utenze domestiche e commerciali distanti oltre 500 metri dalle isole ecologiche. Ma i disagi sono raddoppiati: nella Prima Traversa Vittorio Veneto, la stradina che gira intorno all’ufficio centrale delle Poste Italiane, il Comune ha collocato i bidoni davanti a un garage privato. I tre cassonetti di prossimità sono stati installati proprio all’ingresso dell’area e impediscono agli automobilisti di entrare e uscire con le proprie vetture dai box. «Che incompetenza – tuonano i residenti – Come si può non notare che quei cassonetti ostruiscono il passaggio? Sono proprio davanti al cancello d’ingresso, sulla rampa d’accesso». Più in generale la raccolta differenziata è in picchiata: a gennaio i dati raccolti da My Sir si sono fermati al 24.28%, in calo rispetto al mese precedente che aveva fatto segnare 28.74% e in netto ribasso se confrontati ai livelli dell’intero 2017. Il costi del ciclo integrato dello smaltimento della spazzatura è aumentato di 503.000 rispetto all’anno precedente, ma il rincaro non è stato accompagnato da un miglioramento del servizio. Anzi, la raccolta si è inceppata più volte, in particolare nell’estate con il passaggio di cantiere tra i Fratelli Balsamo e il consorzio Gema, con il nuovo sistema – metà della città con i cassonetti di prossimità e il porta a porta, il resto con le isole ecologiche – in tilt a più riprese, mentre continua a mancare la raccolta porta a porta. (Francesca Raspavolo – Il Mattino)