Tito e Trapani insieme a Meta di Sorrento, domani evento PD. Vitiello testa a testa con la Vessella

Ci sono voluti i dolci del Bar Romano per far togliere le amarezze e le discrepanze fra Peppe Tito e Paolo Trapani, attuale e precedente sindaco di Meta. Dopo varie schermaglie i due, nel nome del PD, sono insieme per organizzare un evento per il Partito Democratico che vedrà Manniello, la Somma e altri esponenti all’Alimuri domani. Mentre nel panorama politico locale ci si comincia a rassegnare alla mancanza rappresentanza del territorio, parliamo di candidati che hanno concrete possibilità di essere eletti, vi è un ritorno sulla scena di Vitiello, il candidato del Movimento Cinque Stelle è stato a Vico Equense domenica e a Piano di Sorrento, dove ha avuto un contrasto col consigliere comunale carottese Mare per i manifesti elettorali, visto che Di Maio lo ha sconfessato per l’appartenenza alla massoneria. Vitiello, avvocato molto stimato nel comprensorio stabiese-torrese, con seguito a Castellammare di Stabia e Gragnano, che sembrava favorito prima dello scandalo sollevato da Il Mattino, sembra riprendere quota “Molti hanno capito che non ho fatto nulla di male, fra l’altro sono pure uscito dalla massoneria, che non era ne segreta ne vietata dalla legge” Cosa farà se fosse eletto? “Seguirò i principi del Movimento Cinque Stelle anche se non mi vorranno nel loro gruppo” Quindi anche restituire la metà dello stipendio? “Si, certo” Molti ritengono che questo collegio sia di Forza Italia, chiunque del partito di Berlusconi può essere eletto, in questo caso Annalisa Vessella, la moglie di Michele Pisacane, ex sindaco di Agerola, ma da Sorrento non molti si sentono rappresentati da una persona che qui nessuno ha mai visto, che dice vincerà la tendenza a destra in questo collegio? “Dico che molti sceglieranno chi porta avanti dei progetti e delle idee e rappresenta davvero il territorio, penso che ci sia un testa a testa con lei, vedremo cosa decideranno gli elettori” La Somma si giocherà la partita, ma la convinzione è che nel PD o Luca Mascolo o Peppe Tito avrebbero avuto più possibilità, addirittura ha avuto, in esclusiva per Positanonews, anche un endorsement da Gennaro Cinque “Siamo qui per metterci a disposizione per il partito, lo avrei fatto da candidato, lo faccio ora per sostenere chi si candida”, chiosa Tito a chi lo riteneva un pò assente da qualche giorno “Sono stato male , con la febbre. Ora ci vediamo tutti all’Alimuri” Dagli altri sindaci un doppio appoggio a quanto sembra, Senato a Manniello e Di Nardo alla Camera, staremo a vedere.