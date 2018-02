I tesori della natura in Campania in mostra a Castel dell’Ovo

Il curioso scorfanotto di Sorrento e la rarissima lontra, che popola il fiume Sele, nell’Oasi Wwf di Persano. L’elegante danza dei cavalieri d’Italia, un trionfo di bianco e nero, e il maestoso Vesuvio, che indossa abiti differenti a ogni stagione. E ancora: ragni e rane, l’ululone appenninico (un piccolo anfibio a rischio di estinzione), fiori variopinti e piante singolari (come la Pinguicola hirtiflora, un relitto glaciale carnivoro) e persino una gazza che nutre un cucciolo adottivo, un cuculo del ciuffo.

La natura della Campania si racconta attraverso la spiccata sensibilità di alcuni tra i migliori fotografi naturalistici del territorio, esponenti dell’Afni, l’Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, la principale realtà nazionale del settore, nata con lo scopo di tutelare e valorizzare l’ambiente attraverso la fotografia. Dal 23 febbraio al 5 marzo, nella Sala delle Terrazze di Castel dell’Ovo va così in scena la mostra collettiva “I Tesori della Natura”, realizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli (vernissage sabato 24 alle 12, la mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18 e nei giorni festivi dalle ore 9 alle ore 13.30).

I cinquanta scatti in mostra, che immortalano la vivace biodiversità di una regione di elevato interesse naturalistico, sono di Vincenzo Borzacchiello, Antonino e Vincenzo Caccioppoli, Raffaele D’Agostino, Marco D’Errico, Ciro De Simone, Carlo Falanga, Gabriele de Filippo, Marco Gargiulo, Salvatore Ianniello, Giuseppe Russo, Rosario Schettino, Luca Scudiero, Salvatore Sepe e Antonella Taddei. Dall’entroterra al golfo di Napoli, fotografato in immersione da Marco Gargiulo e Salvatore Ianniello, la Campania si mostra così in tutta la sua complessa bellezza, restituita fedelmente dagli obiettivi di chi la conosce e l’apprezza. Fotografandola. E lanciando un messaggio, neanche troppo subliminale, affinché se ne preservi la fragile biodiversità

La Repubblica-PASQUALE RAICALDO

22 Febbraio 2018