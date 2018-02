Svanisce nel nulla la Polisportiva Sorrento

Costiere che tengono testa per un solo quarto e poi svaniscono nel nulla contro l’Azzurra Cercola

Sorrento – La Polisportiva Sorrento non resiste contro l’Azzurra Cercola, le costiere che tengono testa per un solo quarto e poi svaniscono nel nulla.

Non c’è stato nulla da fare contro la vice capolista che tiene banco con la capolista per un posto al sole, quello che vedono le ragazze di Sara Braida per un solo quarto, complice anche l’assenza dell’Errico, sotto canestro le sorrentine sono evanescenti ma cercano di fare quello che possono.

Dopo un primo quarto in cui hanno più o meno, ribattuto colpo su colpo, imbastiscono anche delle buone giocate, non esistono più, saranno solo la De Luca (16 puntti) e la Cacace (13 punti), che tenteranno qualcosa per il resto della gara. Che dal secondo quarto in poi è un monologo cercolese, visto anche che la difesa barcolla alquanto, la coach Braida tenta qualche sortita e qualche innesto ma il tutto è vano poiché le ospiti hanno il vento in poppa. Il coach Patrizio concede, giustamente, la ribalta a tutte le effettive, risparmiando la sola Popolo, alle prese con un fastidioso risentimento muscolare alla coscia destra.

Sabato si chiude la prima fase della stagione con la trasferta salernitana contro il Basket Ruggi.

CAMPIONATO PALLACANSETRO SERIE B/FEMMINILE – GIRONE UNICO – 13^ GIORNATA – 6^ RITORNO

POLISPORTIVA SORRENTO – AZZURRA CERCOLA 43-72

POLISPORTIVA SORRENTO: Acampora, Cacace G, Scala, Siano, De Luca 16, Braida 2, Cacace R 13, Parlato 4, Borgongino 6, Staiano, Cancellieri 2, Di Palma. Coach: Braida.

AZZURRA CERCOLA: D’Avolio 5, Romano 9, Scarpati 4, Popolo 2, Margio 5, Mattera 4, Gemini 10, Fedele 13, de Martino 2, Esposito 18. Coach. Patrizio.

1° Arbitro: Armando Ciano (San Sebastiano al Vesuvio).

2° Arbitro: Francesco Guerrasio (San Giorgio al Cremano)

Segnapunti: Paola Perron (Castellammare di Stabia).

Cronometrista: Laura Fiore (Scafati). 24 secondi: Rosa Borriello (Torre del Greco).

GISPA