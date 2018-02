Stretta sull’edilizia: riunione operativa a Capri con i vertici dei carabinieri del gruppo di Torre Annunziata e della compagnia di Sorrento per fare il punto sulle indagini

Sono arrivati stamattina a Capri il comandante del gruppo dei carabinieri di Torre Annunziata, tenente colonnello Filippo Melchiorre, e il capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia di Sorrento. I due ufficiali si sono recati nelle due stazioni isolane, Capri e Anacapri, per incontrarsi con i due comandanti. L’arrivo sull’isola e’ mirato a coordinare le attività di indagine che sono in corso nei due comuni dell’isola ed in particolar modo quella che riguarda la lotta all’abusivismo edilizio a Capri.

