Statale Sorrentina, riaperte le gallerie di Varano e Privati pochi minuti fa

Buone notizie. Sono, infatti, state riaperte pochi minuti fa le gallerie della Statale Sorrentina, ovvero la Varano e la Privati. Dopo i disagi incredibili degli ultimi giorni, gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo. Nella mattinata di ieri avevano dovuto far fronte alla brutta sorpresa delle gallerie ancora chiuse, con disagi enormi per chi aveva la necessità di recarsi a Sorrento da Napoli e viceversa, ma anche per Granano e Agerola.

Tante polemiche si sono, come accade ogni volta, generate: bastano, infatti, poche gocce d’acqua per costringere la chiusura delle stesse dopo il maltempo dello scorso novembre che le ha difatti devastate. A decidere lo stop era stata l’ANAS per motivi di sicurezza. Nonostante gli incontri con i sindaci della Penisola Sorrentina che hanno persino proposto degli investimenti la situazione è sempre precaria.

Fortunatamente questa mattina gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo.