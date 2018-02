Statale Sorrentina, l’ANAS annuncia chiusure da lunedì 19: ecco le info

L’Anas comunica che, per l’esecuzione di alcune attività, sono state necessarie delle limitazioni al transito sulla strada Statale 145 “Sorrentina“.

In particolare, a causa di lavori di una società telefonica in corrispondenza del ‘Viadotto San Marco’, tra le ore 22.00 di lunedì 19 e le ore 6.00 di martedì 20 febbraio sarà chiuso al traffico il tratto dal km 3,600 al km 7,300, compresa la rampa d’ingresso dalla ex statale 366 “Agerolina”, in direzione Sorrento.

Durante l’interdizione notturna, la circolazione diretta a Napoli verrà deviata allo svincolo di Gragnano, mentre la circolazione verso Sorrento dovrà uscire lungo la ex statale 145, in direzione di Castellammare di Stabia.