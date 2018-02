Stasera Napoli -lazio – Inzaghi ci crede

Stasera la sfida alla Lazio, per Sarri segnali positivi dagli altri infortunati

Eccoli là, corrono (come gli altri), scattano (secondo esigenze), coprono (quando serve) e attaccano (quasi sempre): oltre la Pineta c’è il futuro, e basta appena appena immaginarselo e prima che cali il silenzio, e resti il turbamento, c’è il Napoli che a scovarlo. Eccoli là, nel pieno delle loro funzioni, dimentichi ognuno dei propri guai, dell’influenza malandrina, della contusione tibiale, dell’affaticamento: e al di là delle convenzioni, e persino della pretattica, spogliandosi dalle casacchine, c’è persino la percezione che spostando la nuvoletta della (umana) diffidenza, possa esserci la Lazio per Hysaj e per Albiol, per Mertens e anche per Maggio (in panchina), per chiunque abbia avuto una perplessità sino all’altro giorno e sarà pronto a ricredersi sin da stamani, quando la rifinitura verrà definitivamente in soccorso e aiuterà a capire, svelando la formazione.

SUPERBOMBER. Eccolo qua, nella sua espressione romantica, nello sguardo da scugnizzo, nell’ironia un po’ guascona che racchiude, in fin dei conti, un giovanotto di trent’anni deciso a prendersi ciò che può, auto-ironizzando su se stesso con quelle smorfie in televisione che restano: quattro gol nelle ultime tre partite (una all’Atalanta, due al Bologna, una al Benevento) e cinque giorni borderline, in quelle ombre del “differenziato” nelle quali è stato costretto ad adagiarsi sino a giovedì. E invece c’è e pure lui corre e lotta assieme al Napoli, nella Castel Volturno che s’imbroncia quando si fa male Ghoulam e fatica poi a sorridere nonostante Mertens: ottantasei reti in cinque anni, diciassette nel corso della stagione e una voracità ch’è simile a quella dell’anno scorso, quando, dopo aver scoperto la sua vena da autentico «nueve», ne ha messi assieme trentaquattro. La missione (im)possibile è quota cento, entro la fine dell’anno, per il 20 maggio, ch’è un traguardo ampio, da favola, da superbomber.

A DESTRA.E c’è anche Hysaj, e con lui Maggio, il binario (difensivo) di destra che si divide tra il campo (per l’albanese) e la panchina (per il vicentino) che si è ripreso, ha mollato un ceffone al termometro ed è in campo, per sconfiggere l’emergenza più preoccupante che si ricordi a Castel Volturno.

DUBBIO. Saranno i titolarissimi, quelli di sempre, se Raul Albiol stamattina mostrerà la stessa intraprendenza di ieri, quella che l’ha spinto all’allenamento completo, a fare tutto ciò che andava fatto, anche negli schemi a palla inattiva: è affaticato, ma mica si può mollare adesso, e così, proprio mentre intorno s’avverte l’accerchiamento del destino!

I CONVOCATI. Ma è per questo, per la tristezza che ha lasciato l’Incidente di Ghoulam, e però anche per altro, per avere ulteriori indicazioni sulla condizione dei titolarissimi, che i convocati sono slittati ad oggi: al risveglio, dopo i consigli della nottata, e guardando negli occhi Albiol (soprattutto lui), ma anche Hysaj e Mertens, ripartirà la corsa.

inzaghi ha lasciaTO felipe anderson A CASA «SA COSA DEVE FARE. poi tornerà ad aiutarci»

Il caso Felipe troneggia nei pensieri e in ogni ragionamento sviluppato intorno alla Lazio, si è parlato solo del brasiliano e niente del Napoli in questi giorni, forse può essere stato un vantaggio per lo stesso Inzaghi, convinto di poter innescare una reazione nervosa un po’ come aveva sfruttato le mancanze del Var in altre occasioni. Lo richiedono il momento e la partita, decisiva per conservare il terzo posto e respingere il probabile assalto di Inter e Roma. Così Simone, escludendo il brasiliano dalla lista dei convocati, ha inviato un messaggio chiaro all’intero spogliatoio. Si è messo dalla parte dei titolarissimi, vuole ritrovare al San Paolo la Lazio capace di raccogliere applausi e consensi sino a pochi giorni fa. Felipe Anderson ieri è tornato a correre in solitudine al Fersini. Lavoro differenziato. Simone, appoggiato dalla società, ieri ha aperto la conferenza stampa cercando di chiarire la situazione. «Su Felipe sono state dette cose inesatte, quando si perde è normale ci siano dei malumori. Felipe non è entrato come doveva, ma da qui a dire che la sconfitta sia frutto di Felipe ce ne passa. La sconfitta è colpa di tutti, me compreso. Il Genoa ha fatto la partita che doveva e ha vinto all’Olimpico. Felipe è un patrimonio della società, un giocatore che ho sempre tutelato, come gli altri. Non è sereno, in questi giorni ho preferito farlo lavorare a parte. Sa cosa deve fare. Quando lo farà, tornerà ad essere quel giocatore che ci fa vincere le partite». Simone ci ha parlato, ora aspetta le sue scuse e un altro tipo di condotta. Non ci sono limiti temporali all’esclusione. «Felipe sa quello che dovrà fare, sa che in questi due anni e mezzo l’ho sempre fatto giocare e l’ho tutelato. E’ un ragazzo molto sensibile, lo aspettiamo. Quando sarà sereno e avrà un altro atteggiamento, allora potrà tornare e ci darà una mano per vincere tante partite importanti. Ha tantissime qualità». Simone confida in una reazione in blocco della Lazio. «Dopo la sosta abbiamo giocato cinque partite. Le prime due le abbiamo vinte, la terza è stata persa per un gol di mano con il Milan, la quarta era la semifinale d’andata di Coppa Italia e abbiamo pareggiato, l’ultima è stata persa con il Genoa. E’ giusto analizzare e porsi delle domande, ma da qui a definire la Lazio in crisi ce ne passa. E’ arrivata una sconfitta che non ci voleva e che ci ha rallentato nel percorso, ora dovremo essere bravi e giocare con molta lucidità. Il Napoli ha conquistato 60 punti su 69, è primo in classifica, ma andremo a giocarci la nostra partita. Servirà una squadra superconcentrata, ognuno dovrà dare il 150 per cento, vedremo cosa dirà il campo» ha sospirato Simone, carico come una molla.

NIENTE ALLARMI. La frenata ha tolto entusiasmo, la Lazio si è fermata sul più bello. «Questo rischio si corre, le aspettative si sono alzate, nessuno in estate ci avrebbe dato terzi a questo punto del campionato, poi ci stanno le critiche, ma non vedo allarmismo, questa squadra ha dimostrato di poter giocare partite importanti, contro la capolista ci dovremo esprimere nel migliore dei modi» ha risposto Inzaghi, ben sapendo quale tipo di atmosfera troverà al San Paolo. «Il Napoli gioca il miglior calcio in Europa, possiede ottime individualità e ha un grande tecnico. All’andata poteva andare in un modo diverso, speriamo di avere tutti al 150 per cento».

