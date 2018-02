Sorrento turbolenze fra la De Angelis e Cuomo

Turbolenze nella lista Con noi per Sorrento. Federico Cuomo secondo in graduatoria forte dei 500 voti circa ricevuto e di una sapiente gestione dei servizi sociali chiede spazio a Mariateresa De Angelis. Tra i due ci sarebbe un accordo di alternanza in giunta e Cuomo preme per subentrare. La De Angelis ovviamente non molla l’osso. Si profila un testa a testa emozionante. In ogni caso la De Angelis ha il destino segnato, se non adesso al massimo tra un anno dovrà lasciare anche perché non ha nessun consigliere comunale di sua fiducia e nella propria lista c’è un certo malcontento.