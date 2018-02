Nel collegio Campania 1, in quota proporzionale per la Camera, si segnala in testa alla lista +Europa di Emma Bonino, Annalisa Renoldi. L’imprenditrice saronnese è candidata quindi anche per il collegio di Napoli Sud e tra Saronno e Sorrento cambiano due lettere e distano circa ottocento chilometri, ma Emma Bonino per l’area metropolitana di Napoli per l’ex vicesindaco di Saronno in quota Forza Italia, eletta nel 2013 alla Camera con Scelta Civica di Mario Monti. La Renoldi in quota Forza Europa di Benedetto Della Vedova (altro ex Pdl, seguì Gianfranco Fini in Futuro e Libertà prima di appoggiare Scelta Civica), per le odierne elezioni non si presenta in Lombardia, ma è stata catapultata anche nel Lazio.