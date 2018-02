Sorrento, il PD presenta Manniello e la Somma. Gli avversari? “Chi li ha visti?” Vessella inesistente. Continua la campagna elettorale del Partito Democratico che cerca di rilanciarsi in Campania, oggi Renzi era a Napoli, mentre in serata al Circolo dei Forestieri, con l’onorevole Topo, si sono presentati il candidato per il Senato Franco Manniello e per la Camera Silvana Somma. Positanonews sempre presente in questa campagna elettorale sul territorio ha trovato i candidati del PD e del Movimento Cinque Stelle, quelli di Forza Italia no. I candidati del collegio che va da Agerola a Capri per l’area stabiese , Monti Lattari e Penisola sorrentina vede . Silvana Somma, con il “Partito Democratico”, di “Più Europa con Emma Bonino”, “Insieme 2018” e “Civica Popolare”; Annalisa Vessella per il centro destra, con l’appoggio di “Forza Italia”, “Lega Nord con Salvini”, “Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni” e “Noi con l’Italia”; Lello Vitiello per il “Movimento 5 Stelle”; e Laura Della Monica per “Liberi e uguali”. Vitiello è stato sconfessato dai grillini, dopo che si è saputo che era massone, ma continua la sua campagna elettorale, l’unica a vedersi ora è la Somma mentre la Vessella è praticamente inesistente “Non ho avuto il piacere di vederla e di incontrarmi – dice la Somma -, mi vorrei confrontare con Annalisa Vessella se potessi incontrarla”. La candidata Annalisa Vessella, moglie di Michele Pisacane, originario di Agerola , qui sul territorio non la ha vista nessuno, Positanonews è riuscito a contattare il marito Pisacane che ci ha riferito che sono nella sede elettorale di Castellammare di Stabia, aspettavamo una telefonata ed invece niente “La politica è fatta di incontri di confronti . Noi siamo sul territorio, gli altri non li vediamo – dice la Somma -, cerchiamo di fare le proposte con competenza”. Mentre la Somma se la deve vedere con la Vessella, Franco Manniello con Rivellini, altro candidato “fantasma” in Penisola Sorrentina, ma Manniello , presidente dello Juve Stabia , sceglie un basso profilo, imprenditore, sportivo, nel territorio fa appello a tutti “Bisogna votare alla persona , a chi può fare qualcosa per il territorio e può rappresentarlo, a chi ci mette la faccia”. A essere presenti tutti i circoli della Penisola Sorrentina, poi Giovanna Staiano vice sindaco di Massa Lubrense, Rosario Fiorentino e tanti altri, mancava , invece, ancora il sindaco di Meta Peppe Tito