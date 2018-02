Sorrento, paura amianto in un condominio di via Tasso: Comune ordina controlli

Paura amianto a Sorrento. Precisamente, in un condominio di via Tasso, il Comando di Polizia Municipale, insieme al personale dell’ufficio Ambente ed Ecologia, ha redatto un verbale dal quale si evince “la presenza di alcuni manufatti contenenti presumibilmente fibre di amianto e consistenti in una pensilina delle dimensioni di circa m 4,00×0,30, un tubo del diametro di circa mm 100 e metri 4,00 circa di lunghezza e un tubo del diametro di mm 140 circa e m 8,00 circa di lunghezza”, ubicati sulla facciata lato SUD­OVEST di un fabbricato condominiale di via Tasso.

Ecco perché il Comune ha deciso di provvedere immediatamente. E’ stato ordinato all’amministratore condominiale di di presentare al Servizio Ecologia dell’ASL Napoli 3 Sud e all’ufficio comunale stesso, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, una relazione a firma di tecnico abilitato dalla quale si evinca con chiarezza la natura dei materiali costituenti i manufatti sopracitati.

Qualora dalla relazione predetta emerga la presenza di amianto, l’interessato dovrà presentare allo stesso Servizio, nel medesimo termine, il “piano di lavoro” nel quale dovranno essere indicate il tipo di bonifica del predetto materiale, secondo le modalità prescritte dal Decreto Ministero della Sanità 6 settembre 1994.