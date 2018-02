“SORRENTO ORIENTA” ALLA SCELTA DELLA FACOLTA’

Per il secondo anno di seguito l’assessore Massimo Coppola del Comune di Sorrento ha predisposto un valido strumento per supportare i giovani in uno dei momenti cruciali della loro vita: la scelta del corso di studi da seguire. Quest’anno Sorrento Orienta raddoppia, oltre infatti all’appuntamento di informazione e dibattito che si terrà il 1 marzo al Cinema Armida, ha organizzato – in collaborazione con Ateneapoli – un servizio informativo a mezzo mail e broadcast che accompagnerà gli studenti fino ad estate inoltrata, al fine di aggiornarli costantemente su tutte le opzioni a disposizione.