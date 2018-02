Sorrento, lavori posa linee elettriche in via De Maio e a Marina Piccola: da oggi cambia tutto

Cambia la circolazione veicolare a Sorrento e non solo. Quest’oggi, infatti, cominciano i lavori di posa di linee elettriche interrate nell’area di via Luigi De Maio e del porto di Marina Piccola.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede che:

Dal 19 febbraio al 27 febbraio 2018, in via L. De Maio, tratto compreso tra il civico 44 ed il civico 62, dalle ore 00,00 alle ore 24,00:

E’ istituito il senso di marcia alternato, per la chiusura temporanea di metà carreggiata, regolamentato dalle 07,00 alle 20,00 da movieri e con impianto semaforico negli altri orari e nella giornata festiva.

Dalle ore 00:00 del giorno 19 febbraio 2018 fino alle ore 24:00 del giorno 11 marzo 2018 in Piazza Marinai D’Italia, il piazzale di fronte civico 62 (garage Marina Piccola) – regolamentato per la sosta a pagamento delle autovetture:

E’ istituito il Divieto di transito e sosta veicolare ad eccezione dei veicoli utilizzati

per i lavori.

Dal 28 febbraio al 11 marzo 2018, in via L. De Maio, tratto compreso tra il civico 37 e l’ingresso su via L. De Maio del ristorante “Vela Bianca”, dalle ore 00,00 alle ore 24,00:

E’ istituito il senso di marcia alternato, per la chiusura temporanea di metà carreggiata, regolamentato dalle 07,00 alle 20,00 da movieri e con impianto semaforico negli altri orari e nella giornata festiva.

Dal 12 marzo al 18 marzo 2018, in Piazza Marinai D’Italia, tratto compreso fra il civico n. 27 e il civico n. 39 (dalla tabaccheria fino all’entrata secondaria del bar “Ruccio”) e nel tratto antistante il bar “La Scogliera” nei pressi dell’ingresso al molo, dalle ore 00,00 alle ore 24,00:

E’ istituito il Divieto di transito e sosta veicolare.

Dal 27 marzo al 30 marzo 2018, in via Marina Piccola, tratto compreso tra il civico 39 e il civico 73, dalle ore 00,00 alle ore 24,00:

E’ istituito il Divieto di transito e sosta veicolare.

Dalle ore 00:00 del giorno 12 marzo 2018 fino alle ore 24:00 del giorno 17 aprile

2018 in Piazza Marinai D’Italia – area regolamentata per lo stazionamento dei taxi di

Sorrento:

E’ istituito il Divieto di transito e sosta veicolare ad eccezione dei veicoli utilizzati per i lavori.

I taxi del comune di Sorrento, di turno in zona porto, sono autorizzati alla fermata e sosta (ortogonalmente rispetto l’asse della strada) in piazza Marinai D’Italia nello spazio carrabile antistante le biglietterie.