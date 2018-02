Sorrento: lavori anti black-out da 200 milioni di euro

Una misura per rispondere ai disagi estivi da black-out elettrico. Una convenzione con Terna porterà infatti alla realizzazioni di nuovi elettrodotti e il potenziamento degli impianti esistenti, attraverso un investimento da 200 milioni di euro. Il piano energetico prevede un rinnovamento dell’attuale rete alimentata a 60kV, che non riesce a rispondere alle crescenti esigenze del periodo estivo, quando si registrano picchi di consumi. Gli interventi saranno estesi da Sorrento alle vicine Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, più Agerola, Positano, Lettere, Gragnano, Casola di Napoli, Pimonte e Sant’Antonio Abate. Terna rimuoverà sessanta chilometri di vecchi elettrodotti e 103 tralicci, che saranno sostituite in parte da nuove linee hi-tech.