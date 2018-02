L’improvviso smottamento ha interessato la parte terminale dello storico percorso comunale, in prossimità del Nastro Verde. Sul luogo i Tecnici del Comune e gli uomini della Gori.

Sorrento – Continua incessante ormai da giorni la pioggia in penisola sorrentina e dopo una nottata di forti nubifragi si iniziano a registrare,i primi smottamenti. Uno dei quali ha interessato in mattinata la parte terminale di via Pantano, in prossimità del Nastro Verde. Circa dieci metri dello storico percorso è franato sulla strada statale mettendo in forte pericolo la circolazione. Immediato l’intervento dei tecnici comunali che hanno eseguito un sopralluogo, mettendo in sicurezza l’area e provveduto affinché la grossa mole di fango e pietre venisse rimosso dalla statale. In contemporanea gli uomini della Gori hanno monitorato le condotte idriche, messe allo scoperto dalla frana, affinché non vi fossero eventuali perdite. Al momento continuano i controlli per accertare se il movimento franoso non possa interessare anche un grosso muro di contenimento che costeggia , in quel tratto via Pantano. Secondo le prime indiscrezione il movimento franoso è stato causato dalla forte pioggia e dalla conseguente quantità di acqua di lavamento superficiale, che in tale punto si sono concentrate non avendo una via di sfogo con un regolare incanalamento nel rivolo che si trova a poche centinaia di metri. Quello del dissesto idrogeologico continua ad essere una forte problematica per il nostro fragile e martoriato (dall’abusivismo edilizio) territorio. Purtroppo un accurato monitoraggio, una vigilanza corretta ed efficace, un controllo accurato delle vie d’acqua come i nostri preziosi rivoli, tuttora non vengono presi con dovuta serietà e considerazione sia dalle amministrazioni comunali che dalle autorità preposte. – 23 febbraio 2018 – salvatorecaccaviello