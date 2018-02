Sorrento Guarracino dopo il pareggio con l’ Eclanese “Il percorso è tortuoso e lungo, siamo soddisfatti”

Sorrento pareggio con l’Eclanese fuori casa interrompe la serie di cinque vittorie consecutive, l’assenza di Gargiulo, Cifani e Lombardi si è fatta sentire, ma in terra di Avellino i rossoneri potevano anche farcela e la squadra ha mantenuto “Buona prestazione su di un campo difficile – dice il mister Antonio Guarracino – . Il pareggio in questo momento del campionato con queste condizioni atmosferiche contro un avversario che tra le mura amiche è stato capace di battere sia Agropoli che Cervinara va bene. Aspettiamo i risultati delle nostre inseguitrici per avere un quadro completo, ma siamo soddisfatti. Nonostante mancassero i nostri due attaccanti titolari, abbiamo ritrovato un grande Fiorentino, migliore un campo, al quale è mancato solamente il gol per rendere la giornata indimenticabile. Il percorso è ancora tortuoso e lungo, quindi felici ma sempre concentrati per raggiungere il nostro sogno”