Sorrento dopo il 4 marzo tutto come prima. Cuomo non ha voluto rischiare la fine di Pannullo con Gargiulo. De Angelis vice sindaco

Sorrento dopo le elezioni del 4 marzo tornerà tutto come prima, o quasi. Il sindaco Giuseppe Cuomo non ha voluto rischiare la fine di Pannullo escludendo l’assessore Mario Gargiulo dalla sua Giunta solo perchè appoggia un candidato di centro sinistra, cioè non allineato al suo orientamento, viceversa ha fatto il sindaco di Castellammare di Stabia Antonio Pannullo che ha cacciato un suo assessore per un post a favore di Nello Di Nardo ed è maturata, dopo già situazioni di contestazioni, la sua fine politica.

Tutto abbastanza chiaro almeno a noi di Positanonews che cerchiamo di usare poco il politichese. Anche se in politica non è mai del tutto chiaro. Il capogruppo di opposizione Marco Fiorentino, Di Leva e i suoi annunciano con forza di stare con Forza Italia, non sappiamo se c’era bisogno. Evidente che lo facciano per distinguersi da Cuomo e dire, guarda noi siamo compatti per Forza Italia i tuoi no. Fanno a gara a chi è più forzaitaliota . Ma per il partito bisogna andare a “Chi l’ha Visto” per capire che abbiano fatto , e stiano facendo, per Berlusconi & co. Insomma tutti sulla barca dei ( presunti ) vincitori. Sarà difficile ridurre il tutto al confronto fra Mario Gargiulo e Massimo Coppola, la misurazione della loro forza politica non potrà avvenire per questa occasione a meno che non ci sia una sorpresa. Nel caso di exploit di Manniello Gargiulo dovrebbe essere già sindaco visto che sta da solo, salvo la risicata pattuglia PD , che ha scelto la strada del silenzio . Ormai saranno mesi che lo diciamo che l’assessore all’Istruzione Maria Teresa De Angelis sarà vice sindaco, salvo sorprese, come di Michele Bernardo assessore, ma questo bisogna veder bene anche perchè Luigi Di Prisco molto attivo potrebbe giocarsi le sue carte. Comunque Cuomo ha semplicemente congelato la Giunta in vista delle elezioni per non aver difficoltà con la sua maggioranza di centro destra, ma alla fine non c’era un motivo serio, visto che la sua lista era una lista civica. “Non era necessario questo provvedimento – dice Mario Mormone -, il sindaco Giuseppe Cuomo è stato votato con una lista civica” . La lotta è fra Massimo Coppola per «Nuova Sorrento» e Mario Gargiulo per «Il Ponte». Cacciarlo perchè sosteneva l’amico Manniello? Sarebbe stata una sciocchezza e forse un suicidio anticipato dell’amministrazione Cuomo visto quello che è successo con Pannullo. Molto diplomaticamente Cuomo se ne è uscito con il congelamento della Giunta, dopo farà quello che aveva già in previsione di fare, ovviamente fra i due contendenti la terza gode come si suol dire. Mentre lo scontro politico elettorale fra Coppola e Gargiulo non ha senso, Rivellini ha più sostenitori che voti a quanto pare, senza essere presente sul territorio prenderà voti e dovrebbe aggiudicarsi il collegio salvo sorprese perchè Manniello la sua la può dire e trasversalmente. Intanto si pensa già al dopo Sorrento, la sfida vera forse è fra Coppola e Gargiulo, ma se ne parlerà fra qualche mese..