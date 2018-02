Sorrento Crollo Muro a Priora di Gimax

In collina rischio tragedia!

Il maltempo causa problemi a tutti.

Nella zona di Priora crolla un muro di contenimento. Da due settimane già forte il disagio per i residenti causa scorrimento pericoloso delle acque bianche che allagavano il percorso della strada comunale di via Li Schisani in zona collinare.

Stanotte improvvisamente per il maltempo ha ceduto il muro della strada e per fortuna non ha causato danni all’immobile e alle persone.

Il crolli vicino a una abitazione tipica del luogo e poteva succedere una tragedia.

Sono intervenuti i vigili a fare sopralluogo per i rischi del caso.

La strada del crollo è via Li Schisani dimenticata a se stessa e già segnalata circa 5 anni fa con un altra frana poco distante da questa che conduce a Sant’ Agata ed è anch’essa stata oggetto di continui ed inutili sopralluoghi senza che questa amministrazione ha mai avuto o spirito giusto e un senso di responsabilità per provvedere con la manutenzione ordinaria e straordinaria a quanto gli è dovuto a tutela delle persone.

Sul posto abbiamo raccolto alcune testimonianze di residenti esasperati per l’alto rischio giornaliero.

Deluso amareggiato il signore che ai nostri microfoni non vuole rivelare sua identità.

Da tempo è una situazione vergognosa che dovrà emergere. I centri collinari sono abbandonati senza che nessuno si interessi ai tanti problemi che le piogge amplificano ulteriormente per non parlare del resto. Le autorità debbono attivarsi per permettere di risolvere gli annosi problemi compreso quello di realizzare la rete fognaria dove non c’è ed un sistema efficiente di intercettazione delle acque piovane; la sistemazione di strade interrotte o occultate o comunque dissestate ,anche per agevolare ed incentivare la coltivazione dei terreni . Poi l’illuminazione in tante parti è praticamente assente e le periferie attendono che si cambi rotta rispetto alla tradizionale incuria a cui sono destinate,da sempre intere zone di verde.

Nelle foto stato dei luoghi prima e dopo.