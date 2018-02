Sorrento, continuano i lavori di metanizzazione in via Degli Aranci: altri disagi alla circolazione

Proseguono i lavori di metanizzazione a Sorrento, in via degli Aranci. Lavori che stanno creando diversi problemi di viabilità, come noi spesso ci troviamo a riportare. Al fine di eseguire i lavori di scavo e messa in posa di doppia tubazione, è stato chiesto un nuovo dispositivo di traffico, ecco perché è stato deciso quanto segue.

Dalle ore 21,00 del 16 febbraio alle ore 07,00 del 17 febbraio 2018, in via degli Aranci, tratto compreso tra incrocio “Marano” e incrocio con viale Montariello:

Il restringimento temporaneo della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato, regolamentato da movieri e/o impianto semaforico. Alla ditta esecutrice dei lavori è fatto obbligo di garantire in loco la presenza di personale qualificato (movieri) in numero sufficiente al fine di prevenire qualsiasi situazione di pericolo e/o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale; o apporre, a sua cura e spese, la prescritta segnaletica stradale che dovrà avere cura di mantenere in perfetta efficienza durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.