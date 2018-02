Il Sorrento continua a sognare

Filotto di 4 vittorie consecutive che permettono agli uomini di Antonio Guarracino di prendere un po di vantaggio (il massimo stagionale del girone B) sulle più immediate inseguitrici.

Successi importanti in veri scontri diretti che fanno volare i rossoneri, padroni adesso del proprio destino. Si predica calma al campo Italia, il cammino resta lungo e difficile con le avversarie tutte raggruppate in un fazzoletto, pronte a giocarsi il miglior piazzamento nella griglia play-off. La società di Via Califano ha gettato le basi per un futuro quanto più roseo possibile, lo stadio si comincia a riscaldare, le gradinate sempre più affollate nelle gare casalinghe sono un chiaro segnale che il Cuore Sorrentino è tornato a battere. Forza Sorrento.