Sorrento, continua la lotta all’abusivismo edilizio: scattano sei denunce

Continua la lotta all’abusivismo edilizio in Penisola sorrentina, ed in particolar modo a Sorrento. Come rivela lo stesso Comune sono stati effettuati dei controlli da parte della Polizia municipale e dal personale dell’ufficio Antiabusivismo nel corso del mese di dicembre con ben sei denunce scattate alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

In Via Atigliana, ad esempio, è stata accertata la presenza di lavori dopo opere già contestate, come la sostituzione di tre infissi differenti dai preesistenti per colore e per materiale; oltre che la collocazione in modo stabile di una roulotte utilizzata come deposito ed anche la presenza di segni di dissesto idrogeologico. E’ stato denunciato il proprietario.

In via dell’Accademia, invece, sono state deferite tre persone per la posa in opera di pannelli in fiberglass al primo piano ed a quota di calpestio del sottotetto in sostituzione del manto preesistente presso un fabbricato; in via Marina Grande, in un pubblico esercizio, è stata accertata la presenza di una pedana in legno di circa 50 metri quadrati di superficie e di un palo con insegna a bandiera retroilluminata non dichiarati. Anche qui è stato denunciato il proprietario.

In via Nastro Verde, inoltre, è stato rilevato un gazebo non dichiarato.