Sorrento centro di igiene mentale presidio per Sant’Antonino domani incontro col Vescovo e poi Arips

Sorrento. Questa mattina dalle 10 alle 12 con i familiari c’è stato un presidio a Piazza Tasso durante la processione di Sant’Antonino per salvare il Centro di Igiene Mentale. “E’ stato un momento significativo e farlo durante la processione del nostro Santo Patrono aveva un valore simbolico, anche perchè sembra che ci dobbiamo affidare solo a lui per salvare questo importante centro per la salute mentale – spiega Rosario Fiorentino promotore dell’iniziativa -. Aspettiamo ancora risposte dai sindaci, questa mattina è intervenuto il solo sindaco di Meta Peppe Tito, mentre da Sorrento e dagli altri comuni della Penisola Sorrentina c’è ancora silenzio su un tema così grave. Parliamo di 1200 persone in carica al centro e 11 ricoverati”. Domani mattina una delegazione si incontrerà con l’ Arcivescovo Monsignor Alfano in Cattedrale a Sorrento per rappresentare le proprie esigenze, il rischio concreto è lo smembramento del servizio visto che il primo marzo è alle porte e il provvedimento dell’Asl Campania di Napoli firmato dalla Costantini non è stato ancora revocato ne prorogato. “Abbiamo in programma anche un presidio all’Arips il 26 febbraio alle 19 quando è prevista l’assemblea dei sindaci – dice Fiorentino -, crediamo che quella struttura abbia tutti i requisiti per poter far fronte alle esigenze dell’utenza di questo importante servizio che non deve abbandonare il territorio”