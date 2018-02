Sorrento 100 anni fa, senza sindaco perchè in servizio militare e l’arrivo del Commisario Prefettizio. Agli inizi del 1918, anche il Consiglio Comunale di Sorrento, così come avvenne quasi contemporaneamente in diversi altri Comuni della zona (per esempio Castellammare di Stabia e Vico Equense) si ritrovò ad essere sciolto e la guida della amministrazione locale fu affidata ad un Commissario Prefettizio che, all’ epoca, si fregiava anche del titolo di Regio Commissario.

Nel caso della Città del Tasso, l’ incarico fu conferito al Barone, Cavaliere ed avvocato Ernesto Giobbe.

Questi governò il capoluogo della Penisola Sorrentina addirittura per poco meno di tre anni: ovvero dagli inizi del mese di gennaio del 1918 fino all’ insediamento nel nuovo civico consesso ufficialmente avvenuto nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 25 ottobre 1920. A raccontarci queste vicende Fabrizio Guastafierro giornalista sorrentino su Il Meglio di Sorrento , che continua..

Questa crisi amministrativa seguiva quelle già registratesi nel 1909 e nel 1914.

Anche in quegli anni, infatti, il Consiglio Comunale sorrentino era stato sciolto anticipatamente e le redini dell’ apparato comunale erano state consegnate nelle mani di un Commissario Regio incaricato di curare l’ amministrazione della ridente località della Costiera Sorrentina.

A differenza degli anni precedenti, però, questa volta la situazione venutasi a determinare fu ben diversa rispetto al passato.

Più che ritrovarsi alle prese con i soli problemi politici o con la tenuta dell’ amministrazione rispetto all’ incalzare delle opposizioni ed alle fughe di rappresentanti della maggioranza, infatti, nel 1918 l’ amministrazione comunale di Sorrento si ritrovò alle prese con gli effetti dello scoppio della prima guerra mondiale.

Privata della presenza fisica del suo Sindaco, il socialista Lelio Cappiello, che era stato chiamato ad assolvere agli obblighi di leva già da alcuni anni, il Comune Sorrentino era stato guidato per un significativo lasso di tempo da un Pro – Sindaco, individuato nella persona di Goffredo Casola.

Questi, però, dopo avere fatto sì che fossero rigettate le dimissioni del primo cittadino, nel corso della seduta del civico consesso del 5 giugno 1917, alla fine di quello stesso anno decise, a sua volta, di buttare la spugna.

Le sue dimissioni furono formalmente rigettate nel corso della seduta del 13 dicembre 1917 e, almeno nei registri delle deliberazioni comunali, non c’è traccia della fermezza della sua decisione.

Tuttavia, fin dai primi giorni del mese di gennaio del 1918 (a partire dal giorno 24), ad assumere decisioni e ad adottare delibere con i poteri del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale fu il già citato Cavaliere Ernesto Giobbe che, per l’ appunto fu incaricato di svolgere il ruolo di Commissario Regio per l’ amministrazione comunale di Sorrento.

Evidentemente il Consiglio Comunale sorrentino era già stato sciolto e, dunque, il Pro Sindaco aveva mantenuta ferma la sua decisione.

Le ragioni del forfait di Goffredo Casola?

Dagli atti deliberativi la situazione non risulta chiara.

Dopo il rigetto delle dimissioni del Pro Sindaco, le ultime delibere del consiglio riguardano le dimissioni (anch’ esse rigettate) degli assessori Luigi Strino ed Antonino Cuomo.

Ma, lo ripetiamo, dalla lettura degli atti deliberativi, non è possibile ricavare di più.

La crisi fu dettata da problemi politici?

O fu dovuta a problemi dovuti alla corretta tenuta dei conti economici in tempi di guerra?

Forse l’ una e l’ altra cosa….

Il Commissario Regio rispettò le scelte del passato…Lo rendono intellegibile numerose delibere che riguardano il Conservatorio di S. Maria delle Grazie; le chiese che allora erano considerate comunali (S. Antonino, S. Maria del Carmine e San Francesco) e la locale Congregazione della Carità.

Come pure è intellegibile lo sforzo profuso dallo stesso commissario prefettizio nel cercare di far quadrare i conti di un Bilancio che, evidentemente, era assai precario se non addirittura fittizio.

In questo senso la contrazione di mutui necessari per ripianare una posizione debitoria insostenibile e far fronte ad insolvenze pari a circa centomila lire (una somma esorbitante in quell’ epoca) parla chiaro.

Tuttavia non deve trascurarsi la particolarità del momento storico.

In questo ultimo ambito, ad esempio, non deve essere sottovalutato il fatto che, ai dipendenti stipendiati e salariati del comune, ai sensi di legge, fu riconosciuto il diritto di ottenere una indennità “caro viveri” pari al 25% degli assegni goduti in precedenza.

Come pure negli atti viene letto il continuo richiamo al rincaro del prezzo dei materiali (soprattutto in ambito edilizio) e della “ano d’ opera”.

Era evidente che l’ inflazione era alle stelle e che le difficoltà finanziarie procurate dall’ evento bellico che vedeva interessata tutta l’ Europa – e non solo Sorrento – procurarono un immiserimento generale tanto tra i privati cittadini, quanto a livello pubblico.

Perciò non è difficile immaginare come fosse possibile che il Comune di Sorrento, al pari di quasi tutti gli altri comuni d’ Italia, non riuscisse a far fronte ai suoi obblighi né con le sole entrate derivantigli dalla imposizione di tasse e tributi nuovi, né con l’ aumento di quelli “antichi”.

Al punto che perfino per liquidare gli arretrati dovuti per gli aumenti dei salari e degli stipendi al personale posto alle dipendenze del Comune di Sorrento – e di cui si è detto in precedenza -, per soli due anni, fu necessario ricorrere ad un apposito mutuo di poco inferiore alle 20.000 lire destinato ad essere estinto in 35 anni.

Anche gli altri pagamenti furono differiti con rateazioni che prevedevano dilazioni pluriennuali addirittura a partire dal 1919.

E per far fronte ad altri debiti contratti in precedenza si era dovuto ricorrere ad un ulteriore mutuo (di oltre 50.000 lire) destinato ad essere estinto in 50 anni.

Si era, insomma, allo stremo finanziario ed ogni sforzo sembrava quasi essere inutile per mantenere fermi gli equilibri di bilancio.

Basti dire che un ulteriore consistete mutuo, fu contratto per pagare la fornitura pubblica dell’ energia elettrica degli anni 1916 e 1917.

Per pagare le bollette di due anni, infatti, fu necessario ricorrere ad un prestito della Cassa dei Depositi e Prestiti di 27.746,70 lire destinate ad essere restituite in 35 anni.

Il tutto senza sottovalutare un aspetto: il comune per garantire il pagamento dei propri prestiti, non avendo altri mezzi o risorse, giunse ad offrire l’ impegno dei centesimi liberi su varie tasse e sovrattasse che gli spettavano.

Perfino i servizi di trasporto (garantiti dalla Società Tramvie Sorrento – Castellammare) giunsero ad un passo dall’ essere sospesi. Tanto è vero che si rese necessario ricorrere a sussidi e contributi per assicurare l’ interruzione delle corse. Nel caso del comune di Sorrentoil contributo fu di quasi 3.500 lire (per la precisione 3.360) all’ anno.

Si era, dunque, ad un passo dal tracollo finanziario.

Ciò, tuttavia, non impedì di continuare a guardare al futuro.

Il Regio Commissario, infatti, sempre nel corso del 1918, non mancò di sbloccare lo sblocco dei lavori al Rivolo Conca; il basolamento della via sorrentina verso il Capo; l’ allargamento di Via Fuorimura; il collocamento del busto di Bartolommeo Capasso nella villa comunale; il basolamento di un tratto di Piazza S. Antonino; il prolungamento della Via Arcivescovado(oggi Via Padre Reginaldo Giuliani), la istituzione di una Scuola Tecnica locale ed altro ancora.

Ciò senza tenere conto di qualche altro intervento che, in ogni caso, testimoniava il tentativo di non far fossilizzare la città.

Di seguito proponiamo l’ Indice delibere adottate dal Regio Commissario con i poteri del Consiglio Comunale di Sorrento nel corso del 1918 affinché si possa verificare la portata di ogni singolo atto…. Per continuare sul sito di Il Meglio di Sorrento di Fabrizio Guastafierro.