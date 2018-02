SITA per Sorrento bloccata dalla neve. I disagi per gli studenti del Salvemini unico Liceo rimasto aperto. “Guardate in che condizioni siamo andati a scuola”. Questo dicono a Positanonews gli studenti che hanno preso i mezzi pubblici a Sant’Agata di Massa Lubrense per andare a scuola nell’unico Comune della Penisola Sorrentina dove erano aperte. Il sindaco Giuseppe Cuomo ha poi , con un post su facebook, spiegato le proprie ragioni che abbiamo pubblicato, ma l’allarme meteo la Regione Campania lo aveva dato.