SìLegalitàNoBullismo – Comunicato stampa

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.62, attuativo della Legge 107/2015, all’art. 1 commi 3 e 4 stabilisce “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza” e ancora “Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

L’Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E. de Nicola” di Agerola intende proporre ai propri alunni, alle famiglie ed al territorio momenti di informazione e riflessione guidata, con il contributo di Magistrati, Personale delle Forze dell’Ordine, Avvocati, Psicologi, Sociologi ed altri Professionisti, con competenze nei diversi settori:

Primo incontro – Contrasto Bullismo e Integrazione, con lo scopo di rafforzare negli studenti il senso di capacità critica, la comprensione del significato delle conseguenze delle proprie azoni a livello etico e civico. Previsto per il 20 Febbraio 2018.

Secondo incontro – Costituzione / Legalità, con particolare attenzione all’art. 3 della Costituzione per approfondire il concetto di Uguaglianza così come detta il Piano Nazionale, per l’educazione al rispetto del 27 Ottobre 2017. Previsto per Marzo

Terzo incontro – Cyberbullismo, come prevenire. Previsto per Aprile/Maggio.

Lo scopo è riuscire a costituire una rete di scopo che possa sostenere, già dal prossimo anno scolastico, attività didattiche inserite nel curricolo ordinario della nostra e di altre scuole interessate a collaborare.

La sottoscrizione di accordi di rete, protocolli d’intesa o convenzioni darà solidità al percorso e permetterà di gestire in maniera ottimale le relazioni fra i diversi partner.

Il Dirigente Scolastico

Michele Manzi