Sì Legalità No Bullismo, un percorso di crescita civile, sensibilizzazione e prevenzione

“Un nodo blu” anti Bullismo. Così gli alunni dell’IC. “Di Giacomo DE Nicola”di Agerola (NA) dicono NO al Bullismo.

Un punto di incontro digitale , un Blog per esporre i i propri pensieri, le proprie considerazione anti bullismo. Si chiama “ # SiLegalità No Bullismo ed è stato presentato il 20 Febbraio dagli alunni dell’I.C. “ Di Giacomo De Nicola di Agerola.

“Un luogo di incontro di confronto non solo per gli alunni del Nostro Istituto , ma anche delle scuole della nostra rete. Un modo di unirsi, contro la violenza al di là della distanza fisica e geografica” afferma il Preside Michele Manzi che insieme ai suoi alunni vuole dire NO al Bullismo.

Alla manifestazione sono intevenuti gli esponenti della Forze dell’Ordine , polizia locale, Enti territoriali , la Segretaria nazionale FLC CGL Scuola Maristella Mortellaro e numerosi referenti e presidi delle Istituzioni scolastiche apparteneneti alla Rete di scuola ambito 22.

Fitto il programma della mattinata, si è partiti dal spiegare il percorso formativo che l’Istituto Comprensivo di Agerola che vuole attivare partendo dal programma Un Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo ”. Un’iniziativa che è stata lanciata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano nazionale contro il bullismo. Le studentesse e gli studenti, gli istituti scolastici e i partner che aderiscono all’iniziativa condivideranno e rilanceranno attraverso il BlOg implementato, il “Nodo Blu”, simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il bullismo.

“Lo scopo è riuscire a costituire una rete di scopo che possa sostenere, già dal prossimo anno scolastico, attività didattiche inserite nel curricolo ordinario della nostra e di altre scuole interessate a collaborare.

La sottoscrizione di accordi di rete, protocolli d’intesa o convenzioni darà solidità al percorso e permetterà di gestire in maniera ottimale le relazioni fra i diversi partner.”

Questo è il primo degli incontri previsti

Il Secondo incontro sarà – Costituzione / Legalità, con particolare attenzione all’art. 3 della Costituzione per approfondire il concetto di Uguaglianza così come detta il Piano Nazionale, per l’educazione al rispetto del 27 Ottobre 2017. Previsto per Marzo

Terzo incontro – Cyberbullismo, come prevenire. Previsto per Aprile/Maggio.”

http://silegalitanobullismo.it